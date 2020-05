SARONNO / ROVELLASCA – Una chiacchierata con la manifattura Gierrebi di Rovellasca ha sviluppato una mascherina filtrante lavabile, composta da 2 strati di 100% cotone e uno strato interno in Tnt, il tutto realizzato in Italia. Ospiti stasera della direttrice Sara Giudici Giuliano Finotti titolare dell’azienda di Rovellasca e Rachele Grassi della BG Group Srl che ne ha curato la distribuzione. L’intervista sarà disponibile qui sotto e in “prima visione” su Facebook alle 21.



“Crediamo – spiega il titolare Finotti – fermamente nel prodotto sviluppato e in questa nuova dimensione che sta prendendo la nostra azienda. Siamo alla continua ricerca di soluzioni nuove per migliorare il prodotto e renderlo ancora più utile alla collettività: abbiamo sviluppato taglie large, medium e small per poter essere idonee a tutti”. “Sono orgogliosa – spiega la titolare della società che distribuisce Rachele Grassi – che la mia società sia riuscita, in questo periodo di grande riflessione da parte di tutto il mondo del commercio, a concorrere allo studio e alla definizione dei piani di vendita insieme a due aziende storiche del nostro territorio. Noi siamo il primo anello della catena distributiva ed è indispensabile oggi raggiungere tempestivamente il piccolo dettaglio perché possa distribuire ai cittadini quanto prodotto. E’ una staffetta la nostra e siamo riusciti a costruirla a distanza, con i nuovi strumenti: le video chiamate, i filmati delle varie prove di laboratorio, le lunghe telefonate di aggiornamento”.

