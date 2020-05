SARONNO – Oggi sono stati +17 i nuovi casi accertati di contagi da coronavirus nel Varesotto, ma nessuno di essi ha riguardato Saronno o il Saronnese, dove i numeri rimangono dunque ovunque uguali a quelli di ieri.

Ecco il quadro della situazione dall’inizio della pandemia:

Saronno 232

Uboldo 18

Origgio 35

Caronno Pertusella 90

Gerenzano 28

Cislago 32

Dunque, riepilogando, il dato della Lombardia sarebbe in linea con quello dei giorni scorsi. Sarebbe, non fosse che oggi nel totale sono “entrati” pure alcuni dati arretrati – comunque risalenti ai giorni scorsi – che hanno “sballato” le medie, determinando un corposo incremento, +384 casi. Mentre nelle province della zona, il Varesotto è stato quello aumentato di più, pochi casi nel comasco (+7) ed in Brianza (solo +6).

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: oggi è Saronno si è tenuto il mercato, “tornato” di recente)

27052020