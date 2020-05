SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sul mercato odierno e sulla sospensione del mercatino di fine mese.

Anche oggi si è svolto il mercato settimanale cittadino e l’assessore Paolo Strano si è ritenuto soddisfatto per il pieno rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali dovute all’emergenza sanitaria. Si noti che, in confronto alla scorsa settimana, si è assistito ad una maggiore affluenza con una presenza totale degli espositori pari al 95%. Proprio quest’ultimo dato ha comportato un maggiore rallentamento nelle entrate al fine di evitare assembramenti.

Si comunica ai Cittadini, la sospensione del “Mercatino di fine mese” di domenica 31 maggio 2020 in quanto, svolgendosi all’interno del Centro storico della città in presenza di altri negozi sulla stessa strada, risulta maggiormente difficile poter contenere gli afflussi secondo quanto prescritto dall’ordinanza regionale.

“Con lo sblocco dei mercati settimanali, ho potuto notare che le persone si sono comportate in maniera corretta: i cittadini erano tutti muniti di mascherina e anche gli espositori hanno utilizzato correttamente mascherine e guanti, mettendo inoltre a disposizione dei clienti gel igienizzanti.” Commenta l’assessore Paolo Strano.