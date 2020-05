SARONNO – “Direttamente sul Conto corrente del Comune di Saronno stanno per essere accreditati 507.212 euro, prima parte del contributo straordinario di 3,5 miliardi stanziato dal Governo con il Decreto Rilancio a favore dei Comuni”.

Lo scrive l’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi, ora candidato sindaco per la prossima tornata elettorale.

“Con queste risorse l’Amministrazione potrà aiutare concretamente cittadini, famiglie e imprese.

L’Amministrazione Fagioli potrà, ad esempio, rispondere positivamente alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria riducendo la tassa rifiuti, la Tosap o le tasse pubblicitarie senza gravare sul bilancio della città. Stessa cosa potrà fare per non far pesare sul bilancio proprio o dell’ente erogatore la sospensione del pagamento delle quote per i nidi e le scuole materne assicurati alle famiglie. Potrà anche non far pesare sulle famiglie gli extra costi derivanti dal rispetto delle norme anti contagio qualora scegliesse di attivare i campus estivi come fatto da altri comuni.

Il nuovo contributo governativo è garantito anche a quei Comuni che sono riusciti ad utilizzare solo parzialmente il precedente contributo destinato all’emergenza alimentare”.

