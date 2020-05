SARONNO – Il dato dei contagi da coronavirus a Saronno si muove ancora, seppur di poco: oggi, in una giornata che in ambito provinciale ha fatto segnalare un numero rilevante di nuovi casi, per quanto riguarda la città degli amaretti si mette agli atti un +1, che porta il totale a 233 colpite dal coronavirus dall’inizio delle pandemia.

In Lombardia spicca proprio il dato della provincia di Varese, per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus oggi. Il Varesotto, infatti, fa segnare un +41, fra i più “importanti” oggi in Lombardia; nella più popolosa Brianza +30 mentre il comasco si posta poco rispetto ai giorni scorsi, +14.

Si discute della riapertura fra regioni ma oggi campanello d’allarme per la Lombardia, +354: il 68 per cento dei nuovi casi di oggi in Italia, vengono dal territorio lombardo.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta di Saronno)

29052020