BREGNANO – Un video su Facebook per celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica: i consiglieri comunali di Bregnano hanno letto i primi articoli della Costituzione italiana, ognuno da casa propria o dal proprio giardino. Ne è nato un collage davvero ben riuscito e gradevole da vedere: un modo fantasioso e simpatico per ricordare anche a “distanza” la Costituzione italiana ed i suoi contenuti. A conclusione il discorso del sindaco Elena Daddi dal proprio studio in Municipio, con fascia tricolore: “Ispiriamoci ai valori repubblicani e democratici per rilanciare il futuro dell’Italia”.

festa della repubblica 2020 🟩⬜🟥 2 giugno 2020, FESTA DELLA REPUBBLICA 🟩⬜🟥

Per quest’anno le regole legate all’emergenza coronavirus, che impongono di evitare assembramenti, non ha consentito che si svolgessero appuntamenti pubblici per questo evento. Anche a Bregnano, dunque, ci si è adeguato ma usando la fantasia, e creando questo videomessaggio rivolto a tutti i concittadini per ribadire il valore di questo appuntamento annuale.

(foto: il sindaco Elena Daddi in un fotogramma del video pubblicato su Facebook)

