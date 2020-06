[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Non è certo caduto dal cielo l’angioletto di gesso bianco ritrovato ieri mattina nel parco degli Alpini la maxi aiuola del quartiere Prealpi che si trova tra via Concordia, via Randaccio e via D’Annunzio. Mentre camminava sul marciapiede che costeggia il prato un saronnese ha notato la statuina bianca che spiccava tra tra i ciuffi d’erba. Difficile capire se sia stata abbandonata e se sia frutto di un dispetto o di un vandalismo. Potrebbe anche essere una bravata con qualche ragazzino che si è divertito a “liberare” l’angioletto dal giardino o dal cortile in cui era stata collocato. Qualche anni fa blitz di questo tipo venivano messi a segno ai danni dei nani da giardino.

Dalla volontà di restituire la statua al proprietario e forse anche da un pizzico di curiosità di capire come sia arrivata nell’area verde è arrivato l’appello ai saronnesi. La statuina è alta una ventina di centimetri tutta bianca e sembra che la mano dell’angioletto sia danneggiata. La speranza è che il proprietario, che potrebbe anche essere qualche struttura religiosa un oratorio o una cappella, possa recuperarla e rimetterla al proprio posto.

(foto: la statuina comparsa nel parco degli Alpini)