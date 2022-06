Parco Alpini, la Giunta incontra i cittadini: la diretta

x x

SARONNO – Mattinata in piazza per il sindaco Augusto Airoldi e la sua Giunta che incontreranno i cittadini al parco degli Alpini in via Concordia.

Qui la diretta de ilSaronno con Andrea Ceriani

Dopo la “prima puntata” in piazza De Gasperi, l‘Amministrazione ha invitato adesso i cittadini, in particolare i residenti e i fruitori dello spazio verde, al Parco degli Alpini, sabato 25 giugno dalle 10: “Sarà un’occasione importante per ascoltare proposte e suggerimenti” rilevano dall’Amministrazione civica.

Si parlerà tra l’altro della riqualificazione di questa area verde, degli arredi urbani e ovviamente verranno raccolte le opinioni della gente. Il parco Alpini è l’area verde davanti a via Concordia di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn