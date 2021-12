SARONNO – “Se dovessi descrivere il parco a chi non l’ha mai visto direi che c’è un bel prato, il monumento degli alpini, sentieri, alberi, panchine e decine di sacchetti della spazzatura intorno al cestino e cartoni della pizza disseminati qua e là. Infatti la loro presenza è talmente frequente da essere diventata un elemento che caratterizza l’area verde”.

Sono le parole del messaggio inviato da un residente del quartiere Prealpi alla redazione de ilSaronno.

“Avevo smesso di segnalarvi il problema come ho smesso di fare segnalazioni in comune – continua la nota – perchè tanto non cambiava mai nulla. Sacchetti, spazzatura e cartoni vuoti restano per giorni e giorni senza che nessuno si premuri di rimuoverli. Si è parlato di fototrappole a disposizione dell’assessorato al Verde perchè non vengono usate per questo scempio? Possibile che non si riesca a trovare chi abbandona continuamente questi rifiuti? O forse non interessa perchè non succede in centro?”.

Il saronnese spiega anche cosa l’abbia spinto a fare una nuova segnalazione: “Spero che questa mia ennesima “denuncia” permetta all’Amministrazione di intervenire ripulendo l’area verde in tempo per Capodanno, visto che neanche durante le festività di Natale è stata in ordine”.

