SARONNO – “Dobbiamo considerarlo parte dell’arredo urbano? Per questo non è stato rimosso? Magari con un po’ di colore e qualche ritocco può diventare un’attrattiva per i bimbi”.

Ci mette una punta di ironia il 60enne che nelle ultime ore ha segnalato nuovamente la presenza di un carrello per la spesa nel parco degli Alpini. Una presenza che risale a domenica 25 aprile e che era stata “denunciata” da diversi saronnesi tra cui anche diversi lettori de ilSaronno.

“E’ comprensibile che in un weekend per giunta con la ricorrenza del 25 aprile – continua il residente – l’Amministrazione non riesca ad intervenire ma è passata una settimana forse è ora di toglierlo. O volevano dare la possibilità a proprietario di passare a riprenderlo? Direi comunque che non succederà quindi chiedo nuovamente al Comune di riportare l’ordine al parco. Se poi volessero intensificare gli interventi di pulizia credo che noi residenti ne saremmo ben felici”.

(foto: alcuni scatti del carrello nell’area verde realizzate al suo arrivo domenica scorsa e ieri)