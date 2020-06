VARESE – I dati regionali di oggi sull’emergenza coronavirus in Lombardia hanno mostrato, assieme ad un numero elevato di tamponi eseguiti, anche la “scoperta” di molti nuovi casi di positività, in deciso incremento rispetto ai giorni scorsi. Oggi +402 in Lombardia; nel Varesotto +28. nel Comasco +18 ed in Brianza +8. Attenzione a Milano città, +52, al Milanese +99 mentre restano relativamente alte Bergamasca e Bresciano.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 23.306 (+99) di cui 9.890 (+52) a Milano citta’

Bergamo 13.539 (+73)

Brescia 14.970 (+89)

Como 3.912 (+18)

Cremona 6.482 (+11)

Lecco 2.765 (+4)

Lodi 3.495 (+10)

Mantova 3.382 (+13)

Monza e Brianza 5.567 (+8)

Pavia 5.393 (+22)

Sondrio 1.481 (+10)

Varese 3.671 (+28)

e 1.965 in fase di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

05062020