SARONNO – Si terrà stamattina alle 11 la presentazione della lista civica “Airoldi sindaco” che completa la coalizione formata da Pd e [email protected] che sostengono per le prossime elezioni la candidatura dell’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi.

Sarà disponibile il play by play della conferenza stampa ed anche una diretta sulla pagina Facebook ilSaronno.

“Vogliamo realizzare una Saronno migliore – aveva esordito l’ex presidente del consiglio comunale annunciando al sua discesa in campo – Una città più sostenibile, più inclusiva e capace di premiare i comportamenti virtuosi dei suoi cittadini. Una città delle opportunità e dell’innovazione. Una città solidale, che presta attenzione alle famiglie con bimbi piccoli, offre ai giovani che studiano la possibilità di viverci anche da adulti e si fa carico della serenità dei suoi anziani. Una città più viva, attrattiva e quindi più sicura di quella che ci consegna l’Amministrazione uscente. Non abbiamo la ricetta per la città perfetta, ma tutti assieme possiamo costruire una Saronno migliore! Questi sono i temi e gli obiettivi del programma che ho elaborato e che in campagna elettorale condividerò con i saronnesi”.

Augusto Airoldi è stato il primo candidato sindaco a scendere in campo la tornata elettorale poi rinviata per l’emergenza coronavirus. L’aveva fatto con una grande semplicità: una nota personale a cui avevano fatto seguito quelle del Pd e di [email protected] Oggi con la presentazione della civica è la sua prima uscita ufficiale.