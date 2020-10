SARONNO – La lista civica Airoldi sindaco, una delle sorprese in positivo della recente campagna elettorale, ringrazia con un comunicato gli elettori e parla delle prossime iniziative.

Desideriamo ringraziare i cittadini che hanno scelto Augusto Airoldi e la coalizione che lo sostiene. L’ampio consenso ricevuto ci ripaga dell’impegno profuso in campagna elettorale e ci fornisce ulteriore motivazione per iniziare l’attività di governo della città. Ospedale, scuole, manutenzioni saranno i primi dossier che affronteremo: immediata attenzione ai temi che i saronnesi, in occasione degli incontri nei quartieri e delle altre iniziative di questi mesi, hanno evidenziato come prioritari. Contemporaneamente lanceremo uno sguardo al futuro di Saronno, in primis la progressiva restituzione alla città dell’area ex Isotta Fraschini, sulla quale l’Amministrazione attiverà da subito un confronto con i nuovi proprietari.

Confermiamo, inoltre, l’impegno di instaurare un confronto continuativo con i cittadini: la presenza del sindaco Airoldi ieri al mercato costituisce un primo segno tangibile della volontà di tener fede a questo proposito, che sarà una cifra caratterizzante della nostra amministrazione.

Lista civica Augusto Airoldi sindaco

