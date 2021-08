[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Anche il sindaco di Saronno Augusto Airoldi è stato presente per tifare le ragazze dell’Inox Team Saronno nella finale del torneo Coppa Coppe che si è svolta nella serata di sabato.

Il Saronno Softball si è aggiudicato il secondo posto in classifica, “le ragazze hanno molto ben figurato e come sindaco di Saronno sono orgoglioso del risultato che hanno raggiunto” si è complimentato il sindaco.

L’Inox Team Saronno ha combattuto fino all’ultimo per il primo posto in una finale affascinante e avvincente, ma purtroppo l’Olympia Haarlem si è aggiudicata la vittoria. Il sindaco a fine partita ha voluto complimentarsi personalmente con le ragazze del Saronno e confortarle, in quanto un po’ amareggiate per la sconfitta finale. “Le attende il campionato dove sono ben posizionate quindi c’è modo di riscattarsi”.

Non sono mancati i complimenti al Softball Saronno, con presidente e tutto il suo team, per l’impeccabile organizzazione di questa manifestazione. “Anche il responsabile della federazione lombarda e quello della federazione europea sono molto contenti sia per l’ospitalità della città di Saronno sia per la manifestazione”.

Il torneo è stato sicuramente uno stimolo per la città e per l’amministrazione ed ha segnato un vittoria per la città di Saronno, che ha ospitato un gran numero di spettatori, tra cui molti olandesi, spagnoli, cechi e ovviamente saronnesi.

