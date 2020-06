[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Oggi sale il dato dei contagi da coronavirus a Caronno Pertusella, a dimostrazione che in città il problema non è ancora superato. Con un +3 il dato balza sopra la soglia anche psicologica delle cento persone contagiate, arrivato a 101 cittadini che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia.

Sono quasi tutti in Lombardia, oggi, i nuovi casi di positività al coronavirus. Il dato odierno porta a 91.917 i contagiati in Lombardia dall’inizio della pandemia, oggi +244. In sostanza, l’86 per cento di tutti i casi che sono stati registrati oggi in Italia, fanno riferimento appunto alla Lombardia. In Lombardia il 6 per cento delle persone sottoposte a tampone, ha evidenziato di avere contratto il virus, contro una media del resto d’Italia dello 0.33 per cento.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

