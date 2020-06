MILANO – Poco meno di venti casi nel Varesotto e nel Comasco, +6 in Brianza: questi i dati di oggi, delle nuove positività al coronavirus nella zona. Per arrivare ai +259 casi che si sono registrati in Lombardia (la maggior parte di quelli riscontrati in Italia) contribuiscono soprattutto tre province, Milano, Bergamo e Brescia. In zona, +3 a Caronno Pertusella.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 23.863 (+52) di cui 10.156 (+23) a Milano città

Bergamo 13.897 (+69)

Brescia 15.326 (+56)

Como 4.008 (+19)

Cremona 6.556 (+2)

Lecco 2.801 (+7)

Lodi 3.541 (+2)

Mantova 3.407 (+1)

Monza e Brianza 5.656 (+6)

Pavia 5.488 (+3)

Sondrio 1.540 (+17)

Varese 3.801 (+19)

e 2.033 in fase di verifica.

Questo il riepilogo regionale odierno:

– i tamponi effettuati: 6.637

totale complessivo: 899.278

– attualmente positivi: 15.976 (-13)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 91.917

– i nuovi casi positivi: 259 di cui 109 riferiti a controlli

post test sierologici (3,9% il rapporto con i tamponi

giornalieri)

– positivi totali: 91.917

– i guariti/dimessi: 59.484 (+264)

– in terapia intensiva: 94(0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.098 (-98)

– i decessi: 8

totale complessivo: 16.457.

15062020