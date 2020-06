GERENZANO – La Gerenzanese riapre i cancelli e programma il futuro, forte di tre certezze: il centro estivo organizzato dal 15 giugno fino a metà luglio, la partecipazione la prossima stagione dei Giovanissimi 2006 e della Juniores al campionato regionale, la realizzazione del nuovo campo in erba artificiale per la scuola calcio.

Durante il periodo di forzato fermo il presidente Leardini, il direttore sportivo Gorla e il responsabile tecnico Ghioldi non si sono mai fermati e hanno lavorato, rigorosamente a distanza, seguendo l’evoluzione delle decisioni federali e tenendo i contatti con allenatori e giocatori.

Le eccellenti posizioni delle squadre giovanili nelle classifiche congelate all’ultima giornata disputata hanno valso il merito dell’accesso dei Giovanissimi 2006 e della Juniores ai campionati regionali.

I Giovanissimi 2006 saranno guidati anche la prossima stagione da Franco Labate, confermatissimo dopo i buoni risultati ottenuti dalle squadre da lui condotte nelle ultime due stagioni (i 2006 al momento dell’interruzione erano primi in classifica).

Sulla panchina della Juniores arriva invece Roberto Bani, espertissimo allenatore con un palmares trentennale importante alla guida di compagini giovanili: venti i campionati vinti con Sestese, Soccer Boys e Solbiatese Arno portate fino alle fasi finali regionali e successi con la Besnatese. Inoltre ha svolto incarichi da responsabile e allenatore delle rappresentative regionali per il Comitato di Legnano e Varese, vincendo il Torneo delle Province con la Rappresentativa Allievi 1995 di Varese nel 2012 e giungendo in finale con la rappresentativa di Legnano Allievi 1999 e in semifinale con gli Allievi 2000.

(foto: archivio)

