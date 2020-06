SARONNO – “Contenti che arrivino dei fondi (dal governo) per il nostro ospedale anche se annunciati con un super spot elettorale della Lega”.

Non usa mezze parole Francesco Licata, capogruppo del Pd in consiglio comunale, per commentare l’annuncio dell’arrivo di 11 milioni di euro per l’ospedale di piazzale Borrella.

“Un po’ di meno, molto di meno, che nella conferenza stampa fatta in pompa magna non si faccia menzione alcuna alle carenze del personale nel nostro nosocomio, basta infatti confrontare queste con le altre delle strutture ospedaliere della stessa Asst Valle Olona per rendersene conto, e soprattutto molto meno contenti che non si proferisca verbo sul ripristino del punto nascita, dell’ostetrica, della pediatria piuttosto che dell’oncologia. Nasceranno altri bambini a Saronno? Ci saranno ancora codici fiscali con I441? Magari il signor Sindaco lo potrebbe chiedere al suo corrispettivo regionale, già che ha rotto il suo secolare silenzio (o sonno) sul nostro ospedale.

Che sarà? Chissà”

