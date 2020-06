LIMBIATE – Nella zona delle Groane sale solo Limbiate, +1. Ecco il quadro della situazione locale, tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni:

Solaro 71

Ceriano Laghetto 27

Cogliate 32

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 221

Limbiate 198 (197)

Barlassina 46

In zona +0 nel Tradatese, +0 a Saronno, Saronnese e bassa comasca. Sono scesi davvero ai minimi dall’inizio della pandemia i casi registratisi fra Varesotto, Comasco e Brianza, oggi soltanto +8 in tutto; sono +2 in provincia di Varese e Como, e +4 in quella di Monza e Brianza. Il tutto in un martedì decisamente buono in tutta la Lombardia, solo +62 nuovi casi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

