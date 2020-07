Elezioni ’20 Lorenzo Puzziferri in campo con Ob Sar: “Voglio rendere Saronno migliore”

SARONNO – Con una semplice nota su Facebook Lorenzo Puzziferri annuncia il proprio impegno per Saronno con la candidatura alle prossime politiche.

Ecco il testo integrale.

Vi comunico con enorme piacere la mia candidatura per le elezioni comunali di Saronno 2020.

Obiettivo Saronno é il gruppo che mi ha permesso di candidarmi per questa campagna elettorale, un gruppo di persone che a prescindere da queste elezioni, stanno contribuendo da anni al dialogo e alla creazione di interessanti iniziative per i cittadini.

É un esperienza dettata dalla passione per la mia città, non per volontà di diventare un futuro politico. Per questo motivo ho scelto di schierarmi con una lista civica indipendente, che non segue orientamenti politici di destra o sinistra, ma che segue un unico interesse: rendere Saronno una città migliore.

Chi mi conosce sa quanto sono affezionato a Saronno, città in cui sono nato, cresciuto e tutt’ora vivo a 360 gradi.

Il mio quartiere, il centro città e gli impianti sportivi: sono luoghi che vivo costantemente nelle mie giornate, luoghi per la quale auspico sempre il meglio per me e per le persone che mi circondano.

Rinnovo il ringraziamento ad @Obiettivo Saronno e @Novella Ciceroni per questa opportunità, augurando risultati positivi per la campagna elettorale.