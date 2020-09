SARONNO – Il giorno nel quale verrà scoperto quale sarà il nuovo sindaco di Saronno sarà tutto in diretta su Radiorizzonti. Oggi dalle ore 11 e per tutto il pomeriggio sino ai dati definitivi, Radiorizzonti seguirà in diretta lo spoglio delle schede e fornirà i risultati elettorali con ospiti in studio e in collegamento telefonico. Ma ora veniamo a tutta la programmazione settimanale:

Martedì 22 settembre – Alle 10.29, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio vi invitano nella loro cucina per proporvi gustose ricette da preparare. A seguire dalle 11 e per tutto il pomeriggio sino ai dati definitivi, l’emittente comunitaria seguirà in diretta lo spoglio delle schede e fornirà i risultati elettorali con ospiti in studio e in collegamento telefonico. Mercoledì 23 settembre – Alle 10.29, con replica alle 19.18, Elvira Ruocco conduce “Il gioco dei perchè”. A seguire alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Valeria Rossini, professoressa associata di Pedagogia generale all’Università di Bari, autrice del libro “Maria Montessori – Una vita per l’infanzia – Una lezione da realizzare”.

Giovedì 24 settembre – Alle 10.29 le interviste di Gabriella ed Emilio alle associazioni del saronnese e non solo. Dopodichè alle 11.29, con replica alle 19.18, “Appuntamento al cinema”, tutte lenovità in uscita nelle sale commentate da Gianni Branca e Michele La Porta, con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli. Venerdì 25 settembre – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica alle 19.18, “Non solo cultura”, a cura di Iaia Barzani. Alle 11.29, con replica alle 21, “Il Vangelo della domenica”, a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea.

Sabato 26 settembre – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.18, Gianni Branca ed il suo consueto appuntamento con “Dalla Parte del Cittadino”. Alle 11.29, con replica alle 21, “Estate con noi”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 27 settembre – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 28 settembre – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.18, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. E per finire alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

Da lunedì a sabato alle ore 8.17 e 17.30 e la domenica alle 8.40 va in onda “L’Agenda di Radiorizzonti”

SPECIALE ELEZIONI 2020 IN CASO DI BALLOTTAGGIO: Qualora si aprisse la prospettiva di un ballottaggio Venerdì 2 ottobre alle 21.00, confronto in diretta tra i due candidati al ballottaggio con domande e interventi telefonici dei radioascoltatori. Lunedì 5 ottobre dalle 15.00 diretta per seguire lo spoglio delle schede fino alla proclamazione dei risultati definitivi con interviste alle liste e al nuovo sindaco eletto.

FOTO ARCHIVIO