MILANO – E’ complessivamente di +7 il conto dei nuovi casi positivi al coronavirus fra le provincie di Varese (+1), Como (+4) e Brianza (+2); i numeri quindi restano decisamente bassi anche se, evidentemente, la zona non è ancora covid-free. Oggi in Lombardia non si sono registrati molti tamponi effettuati, il numero dei nuovi casi scoperti è rimasto sotto i cento; quasi la metà nella Bergamasca.

I nuovi casi di oggi per provincia:

Milano 15 di cui 6 a Milano città

Bergamo 43

Brescia 13

Como 4

Cremona 4

Lecco 1

Lodi 0

Mantova 3

Monza e Brianza 2

Pavia 2

Sondrio 0

Varese 1.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta del centro di Saronno)

13072020