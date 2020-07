Fase 3, col tributarista Mastroianni alla scoperta del bonus casa al 110 per cento

SARONNO – Su Facebook l’abituale appuntamento con il tributarista saronnese Nicola Mastroianni, che oggi si sofferma su un tema di grande attualità ed interesse per tutti i cittadini, il bonus casa offerto dal Governo nell’ambito delle iniziative per il rilancio dell’economia dopo la fase acuta dell’emergenza coronavirus.

Nelle scorse settimane Mastroianni, con una serie di dirette, si era tra l’altro soffermato sulle iniziative, sotto il profilo fiscale e dei contributi economici e finanziamenti, presi dal Governo italiano per privati cittadini ed imprenditori, e per le loro aziende. Gli argomenti del doppio evento online erano state le nuove sospensioni di imposte e tasse (e avvisi bonari); lo sconto Irap; il nuovo bonus affitti; i nuovi crediti di sanificazione; il maxi bonus del 110 per cento sulla casa; il contributo a fondo perduto; le nuove indennità per aprile e maggio ai lavoratori autonomi. Argomenti dunque di grande attualità e sicuro interesse, che senz’altro meritano di essere approfonditi, per le molte possibilità che offrono nell’ottica del rilancio e della ripartenza dopo il lungo e difficile periodo del completo lockdown.

Mastroianni ha toccato anche altri temi di interesse per i cittadini, come quello del credito di imposta per la sanificazione e adeguamento locali.

Mastroianni si occupa di consulenza ed assistenza contabile amministrativa fiscale e societaria; è esperto fiscale in fiscalità immobiliare; e partner dello Studio Scolari & partners.

