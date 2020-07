SARONNO – Dopo un ottimo weekend senza casi o quasi, questa prima parte di settimana nel Varesotto ed in Brianza (come nel Comasco) ha visto il ritorno di qualche caso “sparso” di positività al coronavirus, seppur non nella zona.

“I dati di ieri sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, infatti, non si registra alcun caso di positività. Scende sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (17 in totale) con un calo di 4 unità rispetto al giorno prima. Diminuiscono, seppur lievemente, anche i pazienti nei reparti di degenza che si attestano a quota 149 (2 meno di ieri). Dei 51 casi riscontrati oggi, 22 sono debolmente positivi e 16 invece sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito della positività al test sierologico. Proseguono le azioni di preventive di monitoraggio e di tracciamento gestite dalle Ats per “stanare” anche i focolai più piccoli ed estinguerli sul nascere”. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera (foto), commenta i dati di mercoledì 22 luglio.

A livello provinciale, per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus di ieri, ha fatto +6 la provincia di Varese e +5 la Brianza, solo +1 nuovo caso nel comasco.

