SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica [email protected]

La Lega di Saronno ha un nuovo responsabile della comunicazione, tale Marco Castelli.

Il signor Castelli esordisce definendo le idee del centrosinistra, di cui facciamo parte, dei “latrati” e le azioni dei comitati cittadini che hanno raccolto migliaia di firme per la ex-Saronno Seregno e trascinato l’attuale, riluttante maggioranza in un Consiglio Comunale aperto dei “mezzucci”.

Se il buongiorno si vede dal mattino, la linea della nuova destra unita (il centro è altrove) sembra essere peggiore di quella precedente, che perlomeno non insultava i cittadini o gli avversari (e nemmeno lo stesso giornale su cui appare il suo comunicato, a cui se potessimo chiederemmo scusa per lui, ma non possiamo).

Sarebbe interessante sapere dal signor Castelli, ex-Doma Nunch, come mai la sua lista ambientalista e il rispettivo assessore non abbiano ai tempi nemmeno commentato la decisione della giunta Fagioli di abbattere i bagolari di via Roma, disertando il CC aperto sul tema anche in questo caso ottenuto con centinaia di firme raccolte.

Perché scrivere un comunicato è facile, presentarsi di fronte a centinaia di cittadini che non la pensano come te un po’ meno ed è lì che sta la forza di un’amministrazione.

La nostra – nel caso gli interessasse – non scapperà ma anzi farà del confronto costante con i cittadini un modus operandi, come già abbiamo iniziato a fare con gli incontri di quartiere e come da impegno preso da Augusto Airoldi – Candidato sindaco per Saronno.

Qui – ma non solo qui – starà la differenza per una Saronno realmente partecipata e ambientalista”.

23072020