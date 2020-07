Limbiate che cammina torna…a camminare!

LIMBIATE – Dopo mesi di lookdown e quindi di sospensione di ogni attività, domenica scorsa 19 luglio è tornato a ritrovarsi il gruppo della “Limbiate che cammina”.

A due anni dalla sua nascita, l’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale limbiatese, ha ottenuto importanti risultati, sia in termini di partecipazione, sia in termini di entusiasmo, si in termine di collaborazione fattiva del gruppo nei progetti di solidarietà promossi sul territorio.

Con la ripartenza della scorsa domenica, si è rimessa in moto la macchina organizzativa, che prevede quattro itinerari di diversi chilometri la domenica mattina: domenica 26 luglio il ritrovo è alle 8.45 in piazza Cinque Giornate.

“Il gruppo è sempre compatto ed entusiasta – commenta l’assessore allo sport, Claudio Ceschini – e, dopo la sosta, abbiamo ritrovato ancora più partecipanti di prima, segno che c’è tanta voglia di stare insieme per fare un po’ di sano moto in compagnia”.

