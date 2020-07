LEGNANO – Partita con poche valide ed il Legnano Kemind ad allungare progressivamente. Domenica pomeriggio sul diamante dei legnanesi lo scontro fra le due squadra al comando della classifica di serie C, e prima sconfitta stagionale per il Saronno: l’incontro è terminato 5-2. All’ottava ripresa padroni di casa avanti di cinque punti, poi il tentativo di rimonta dei saronnesi, che hanno accorciato le distanza ma non sono riusciti ad andare oltre. Sul monte di lancio per quasi l’intero match il veterano dei saronnesi, Diego Monticelli, protagonista di una buona prova contro avversari decisamente agguerriti.

Legnano resta dunque ora solitario al comando mentre Saronno si trova ad inseguire, ma il percorso verso la conclusione della regular season è ancora molto lungo. Quella di oggi era l’ultima gara del primo girone di andata, da fine agosto inizia il girone di ritorno, e poi ci sarà il secondo girone di andata a definire la griglia dei playoff della serie C nazionale.

Nell’altra gara domenicale Senago Milano United-Malnate Vikings 11-3.

(foto: il giocatore del Bc Saronno, Davide Ferrario)

26072020