GERENZANO – Ancora problemi con la rete idrica a Gerenzano, nello scorso fine settimana si è rotta una conduttura anche in via Boccherini; la riparazione è stata eseguita ma resta da sistemare il fondo stradale.

In una nota l’Amministrazione civica gerenzanese fa sapere che “la società Alfa ha terminato la riparazione di una tubazione dell’acquedotto in via Boccherini, vicino a via Per Uboldo. Per manomissione della sede stradale, si raccomanda di prestare attenzione nel percorrere via Boccherini, in particolare se si accede da via per Uboldo”.

Sempre nel fine settimana a Gerenzano è stata affrontata un’altra simile emergenza: si sono conclusi sabato sera, poco dopo le 19,30, i lavori di riparazione per la perdita d’acqua che ha mobilitato il sabato di fine luglio del comune di Gerenzano. La fornitura d’acqua è ripresa anche se il cantiere in via Carducci resta aperto per le sistemazioni del caso.

(foto: il cantiere di via Boccherini a Gerenzano)

27072020