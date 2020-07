SARONNO – “Un piccolo pensiero floreale per ringraziarvi per ringraziarvi come cittadina saronnese”. E’ il messaggio del biglietto che accompagnava il mazzo di fiori, rigorosamente viola, recapitati sabato alle sede di via Padre Monti. L’omaggio floreale era indirizzato alla lista civica Obiettivo Saronno (che sostiene la candidatura a sindaco di Novella Ciceroni) che in questi giorni è impegnata, proprio nella location, nella raccolta firme per l’ospedale di piazzale Borrella che ha raccolta oltre 600 adesioni.

Il mazzo di fiori, fotografato e condiviso sui social a partire dalla pagina Facebook dedicata alla lista civica, è stato il ringraziamento di una saronnese proprio per l’impegno degli attivisti su questo fronte.

“L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 – si legge nel testo condiviso dai firmatari con un documento che sarà inviato al tribunale, al sindaco Alessandro Fagioli e all’Asst Valle Olona che gestisce il presidio di piazzale Borrella – ha dato il colpo di grazia a molte unità operative, comunemente chiamate reparti, che sono stati trasferiti in altre strutture della provincia e a tutt’oggi non ripristinati nella struttura ospedaliera saronnese: parliamo di Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Cardiologia, Oncologia e non solo. Ciò non è accettabile: è necessario che una persona infartuata o una donna incinta in situazione di difficoltà abbiano il diritto di essere curati tempestivamente. Crediamo inoltre che le persone con malattie oncologiche, che necessitano di cure continuative, debbano essere messe nella condizione di essere curate senza causare loro ulteriori pensieri e difficoltà come l’organizzazione e i costi dei trasporti necessari per raggiungere le strutture lontane. Queste Unità operative sono divenute nel tempo punti di riferimento importanti per le persone, si sono conquistate un’alta reputazione per la loro capacità ed efficienza; ciò grazie al personale straordinario che le gestiscono con passione ogni giorno e grazie al contributo di molti cittadini volontari che aderiscono attivamente e costantemente al miglioramento dei servizi erogati tramite molteplici iniziative.