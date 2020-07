LIMBIATE – Passerà anche da Limbiate, lunedì 3 agosto, il Trittico Lombardo, la gara ciclistica che raggrupperà, in una sola giornata, le tre classiche Agostoni, Bernocchi e Tre Valli Varesine.

Il comune di Limbiate si sta preparando a questo grande evento sportivo organizzando la viabilità nell’area intorno alla Monza-Saronno per la giornata del 3 agosto, o meglio per la fascia oraria del passaggio limbiatese, a cavallo dell’ora di pranzo.

L’ordinanza di chiusura temporanea di tutte le vie ed accessi che confluiscono sul percorso della gara ciclistica (ovvero lungo la Monza-Saronno) ed alle intersezioni con lo stesso è prevista a partire dalle 12.15 e sino alle 15: il divieto di transito e sosta riguarderà qualsiasi categoria di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso, forze dell’ordine e dei veicoli inerenti l’organizzazione la manifestazione. “Si tratta della prima gara per professionisti che si disputa in Italia dopo lo stop delle competizioni a causa della pandemia ed è sicuramente lustro per la nostra città poterne ospitare un tratto – commentano dall’amministrazione locale – Siamo certi che i cittadini comprendano la necessità di questo intervento viabilistico e pazientino per il disagio, comunque limitato a poche ore”.

29072020

(foto archivio: il passaggio di una corsa ciclistica a Limbiate)