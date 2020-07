CARONNO PERTUSELLA – Christian Torin è tornato alla base dopo anni di gavetta in firo per farsi le ossa e si tratta del primo reale acquisto da parte del direttore sportivo Raffale

Ferrara dopo la conferma di capitan Corno. Il centrocampista centrale dopo aver fatto per quattro

anni e mezzo il settore giovanile della Caronnese, dagli Esordienti agli Allievi, nell’ultimo anno di questa categoria era passato all’Universal Solaro e ha poi giocato per la Folgore Caratese nella juniores nazionale. Nella passata stagione ha indossato la maglia della Romentinese Cerano e quest’anno è tornato alla base alla Caronnese.



Il talentuoso calciatore 2001 si è detto felice del ritorno in rossoblù: “Sono davvero contento e onorato di essere tornato alla Caronnese: questa è una società ambiziosa, importante, che già

conosco e spero di poter dare il meglio. Mi auguro anche che questo possa essere un anno da protagonisti per me e per la squadra. Ho già parlato con il Mister e mi ha fatto un’ottima impressione, sono contento e non vedo l’ora di iniziare”

29072020