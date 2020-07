SARONNO – Il sistema di previsione del “Disagio da calore Humidex” ha previsto per le giornate di oggi, 29 luglio, e domani, 30 luglio, una situazione di forte disagio da calore. Il suggerimento per i cittadini, soprattutto alle persone anziane e a coloro che soffrono di patologie che potrebbero aggravarsi con l’esposizione a temperature elevate, è di essere prudenti e di adottare tutti gli accorgimenti utili a ridurre i rischi per la salute.

Qualche consiglio:

– evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata;

– indossare abiti leggeri, non aderenti, preferibilmente di fibre naturali;

– bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta. Mangiare preferibilmente cibi leggeri e con alto contenuto di acqua (frutta e verdura);

– rinfrescare l’ambiente: schermare le finestre esposte al sole utilizzando tapparelle, persiane e tende; chiudere le finestre durante il giorno e aprirle nelle ore più fresche;

– se si utilizza l’aria condizionata, ricordarsi di adottare le necessarie precauzioni per evitare conseguenze sulla salute ed eccessivi consumi energetici, per esempio si raccomanda di coprirsi nel passaggio da un ambiente caldo a uno più freddo e di regolare la temperatura in modo che non sia troppo bassa;

– ridurre la temperatura corporea, anche bagnandosi il viso e le braccia con acqua fresca;

– nelle ore più calde della giornata evitare di praticare all’aperto attività fisica intensa o lavori pesanti;

– se si entra in un’auto parcheggiata al sole, prima di salire aprire gli sportelli, poi iniziare il viaggio a finestrini aperti o utilizzare il sistema di climatizzazione. Quando si parcheggia la macchina non lasciare, nemmeno per poco tempo, persone o animali nell’abitacolo;

– prestare attenzione a familiari o vicini di casa anziani,

specialmente se vivono da soli e, ove possibile, aiutarli a svolgere alcune piccole faccende, come fare la spesa o ritirare i farmaci in farmacia, e segnalare eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

29072020