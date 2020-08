MILANO – La regione lombardia conta oggi 48 casi tra guariti e dimessi, zero contagi a Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. Non aumentano i numeri della terapia intensiva che, come ieri, segnala 9 ricoverati. Tre i decessi all’interno del territorio lombardo, cinque meno di ieri.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 4.208, totale complessivo: 1.320.427

– i nuovi casi positivi: 25 (di cui 4 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 73.724 (+48) (72.259 guariti e 1.465 dimessi)

– in terapia intensiva: 9 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 162 (+9)

– i decessi: totale complessivo 16.818 (+3)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra

(foto d’archivio)

03082020