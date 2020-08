480mila euro per Villa Rasini Medolago

LIMBIATE – Alla luce di diverse aste pubbliche andate deserte e dopo aver avuto conferma da una perizia che il valore della dimora storica è di un milione e 400mila euro, ora tocca all’amministrazione comunale tentare l’acquisto di Villa Rasini Medolago.

Qualche giorno fa, infatti, la giunta limbiatese ha deliberato di contattare il curatore fallimentare che ha in carico la vendita dell’immobile per proporre di comprarla alla cifra di 480.000 euro.

Villa Medolago Rasini è una villa aristocratica costruita intorno al 1760 nel centro di Limbiate. Da oltre 50 anni nessuno più vi abita ed è in stato di abbandono: nel gennaio del 2017 un incendio doloso ne ha danneggiato tetto e facciata, rendendo ancora più precario il suo stato.

Con la sua acquisizione, il comune di Limbiate non solo potrà mettere l’edificio in sicurezza ed evitare che sia preda di illeciti notturni o di altro degrado, ma potrà anche trasformare la villa stessa e il suo parco in un polo culturale cittadino. “Villa Medolago si trova in una posizione strategica, accanto a Villa Mella – spiega il sindaco Romeo – e abbiamo l’opportunità straordinaria di ricongiungere i due parchi e creare così un polmone verde in centro cittadino”.

(nella foto d’archivio: l’incendio del 2017)