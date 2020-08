SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / TRADATE / LIMBIATE / CESANO MADERNO – Le province di Varese e Monza contano rispettivamente 3 e 7 contagiati, ma nessuno è ospite nelle città di Saronno, Caronno Pertusella, Tradate, Limbiate e Cesano Maderno. I numeri delle città sono, ormai, fissi da qualche giorno.

Ecco la tabella riportante i dati di oggi nelle località:

Saronno 243

Tradate 127

Caronno Pertusella 107

Cesano Maderno: 229

Limbiate 202

La Lombardia oggi ha contato 69 nuovi contagiati, un dato in calo rispetto ai due giorni scorsi, quando il focolaio di Mantova aveva alzato i numeri. Nessun decesso, due persone uscite dalla terapia intensiva, nessun contagio a Cremona e 152 guariti e dimessi in più. Questi i principali dati di venerdì 7 agosto.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra

