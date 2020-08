LIMBIATE – Alle riqualificazioni già avviate nei plessi scolastici di via Giotto, via Puccini, via Cartesio e via Montegrappa (ex Afol), si aggiungerà presto anche il cantiere in via Enna, per la scuola dell’infanzia Munari.

Come aveva annunciato qualche mese fa, l’amministrazione limbiatese ha programmato nell’estate 2020 massicci lavori nelle scuole, per concludere un lavoro di riqualificazione dei plessi inserito nelle linee di mandato.

Sono ormai in via di conclusione almeno tre interventi sui quattro in corso ed ecco che la giunta Romeo ha approvato un ulteriore progetto di sistemazione scolastica, questa volta riguardante la scuola dell’infanzia “Bruno Munari” di via Enna. Qui, verranno sostituiti gli infissi delle finestre e delle porte, sia quelle interne sia quelle di accesso, verranno imbiancati i cornicioni lungo tutto il perimetro dell’edificio, ma anche i bagni, la segreteria, i locali adibiti a spogliatoi del personale e la mensa.

Lo stanziamento è di circa 130mila euro, che fanno lievitare la cifra destinata alla riqualificazione del patrimonio scolastico nell’estate 2020 a quasi 2 milioni di euro.

07082020