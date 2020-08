SARONNO – Tre casi in tre giorni a Saronno, dopo che dal 25 luglio non se n’era registrato nessuno. E ora tanti cittadini si chiedono, cosa sta succedendo? C’è davvero da preoccuparsi? Interrogativi ai quali per il momento non possiamo dare risposta, in attesa che i dati odierni del tardo pomeriggio chiariscano che se il trend ascendente, pur modesto ma significativo perchè giunto dopo molti giorni di stop totale, sia destinato a continuare ancora.

Ecco i dati dei casi di Coronavirus rilevati da inizio pandemia (tra parentesi l’aggiornamento di ieri, in caso di variazioni):

Saronno 246 (+1)

Tradate 127

Caronno Pertusella 107

Cesano Maderno: 230

Limbiate 202

A livello provinciale, +7 nuovi casi ieri in provincia di Varese, per quanto riguarda i contagi da coronavirus mentre in Brianza solo +2 e nel comasco +0.

Aumentano guariti e dimessi (+113) ma ci sono anche +94 casi positivi. Stazionario il numero delle persone in terapia intensiva, che rimangono 12 mentre i tamponi effettuati sono stati poco più di 7.000. Ecco il bilancio completo di ferragosto dell’emergenza coronavirus in Lombardia, diffuso dalla Regione.

16082020