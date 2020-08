SARONNO / CARONNO PERTUSELLA / TRADATE / LIMBIATE / CESANO MADERNO – Nessun nuovo caso di positività al covid oggi nelle principali località della zona, in una giornata nel corso della quale d’altronde sul territorio regionale non sono stati effettuati molti tamponi.

Ecco il riepilogo col dato dei contagiati dall’inizio della pandemia:

Saronno 246

Tradate 127

Caronno Pertusella 107

Limbiate 202

Cesano Maderno 230

A livello provinciale, dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. Varesotto ancora in crescita, +6; e +3 nuovi casi oggi anche in Brianza.

Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+85) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Numeri bassi oggi in Lombardia per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, dove sono stati scoperti solo +43 nuovi casi positivi, ma i tamponi effettuati – complice sicuramente anche ferragosto e successivo weekend – sono stati molto pochi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una immagine del centro di Saronno)

