SARONNO / MILANO – L’ex allenatore del Fbc Saronno, Antonio Aiello, che aveva guidato i biancocelesti nell’ultima e sfortunatissima stagione in Eccellenza, è ora al lavoro sulla sua nuova panchina, quella dell’ambizioso Milano city, terza squadra milanese. Che parteciperà al campionato di Eccellenza con l’obiettivo di salire subito in serie D: il presidente Salvatore Varano non vuole lasciare nulla di intentato, al riguardo. Per Aiello anche l’incarico di direttore sportivo, al suo fianco la vicepresidente Barbara Vidale, il segretario Daniele Giammatteo mentre la madrina del nuovo club è Benedetta Pettinari.

Dopo le foto di presentazione in piazza Duomo, per sottolineare proprio il legame della società con Milano, l’annuncio delle prime mosse “organizzative”: per quanto riguarda il campo di gioco, la scelta è caduta sullo stadio della vicina Arluno mentre la squadra è ora in partenza per il ritiro pre-campionato, che si terrà in Calabria, a Montepaone Lido.

(foto di gruppo per lo staff del Milano city)

17082020