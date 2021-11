x

SARONNO – L’ex allenatore del Fbc Saronno, Antonio Aiello, è vicino al Pavia: la società pavese che milita in Eccellenza e che punta in alto, sarebbe prossima a nominare Aiello alla guida tecnica del club, per dare una svolta ad una stagione sinora al di sotto delle aspettative.

A rivelare l’imminente incarico ad Aiello da parte del Pavia è stato in queste ore il sito specializzato nel calcio dilettantistico, paolozerbi.com. Per il tecnico ex saronnese, e che abita in Valle Olona, una nuova sfida dopo le esperienza nelle categorie superiori tra l’altro al San Marinom al Viareggio e nella scorsa annata al Milano city.

Il Pavia è reduce dal pareggio, 4-4, nel derby con l’Accademia pavese: risultato che è costato il posto a mister Omar Albertini. Per il momento la squadra è stata affidata all’allenatore della juniores, Alessandro Ruocco.

(foto archivio: l’allenatore e responsabile tecnico, Antonio Aiello, ex Fbc Saronno)

