Caronno Pertusella, abbattuti i tigli per sistemare i marciapiedi. Arrivano le Vanessa

CARONNO PERTUSELLA – “Si sono conclusi l’altro giorno i lavori di abbattimento delle piante in via Trieste, nel tratto prospiciente alla Chiesa dell’Immacolata. L’intervento è necessario per avviare la riqualifica del marciapiede i cui lavori inizieranno a breve. Il progetto di rifacimento del marciapiede prevede la sostituzione dei tigli con essenze arboree del tipo parrothia persica “Vanessa”.

Lo fa sapere, in una nota, l’Amministrazione comunale di Caronno Pertusella. La prima fase dell’intervento si è dunque conclusa, a seguire appunto la sistemazione dei marciapiedi lungo questa arteria che collega centro e periferia, ed a seguire vi saranno anche le nuove piantumazioni. La parrothia persica è un albero originario dell’Iran e zona limitrofe. Come recita Wikipedia, ” è coltivato come un albero ornamentale per il suo brillante colore autunnale e la corteccia liscia e modellata. Essendo un albero da giardino raro e tollerante alla siccità di dimensioni moderate, è apprezzato per il suo sorprendente colore autunnale e la corteccia esfoliante che si sviluppa su esemplari maturi”.

(foto di Waheed Butt)

19082020