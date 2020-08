Coronavirus e scuola: a Ceriano Laghetto riapertura in sicurezza

CERIANO LAGHETTO – Il il sindaco Roberto Crippa ha fornito aggiornamenti sulle attività dell’Amministrazione comunale finalizzate a garantire la riapertura in sicurezza delle scuole del territorio. Anche tramite una diretta Facebook che è stata effettuata direttamente nel parco delle scuole cittadine, mostrando una parte degli interventi in fase di ultimazione per l’adeguamento alle normative antincendio, per i quali saranno investiti, complessivamente, tra lavori in corso e altri già finanziati e da avviare nei prossimi mesi, oltre 310 mila euro.

Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento alle misure anti-covid, il sindaco Crippa ha spiegato che sulla base delle indicazioni ricevute il 7 agosto dalla direzione didattica, è stato celermente predisposto un progetto dall’Ufficio tecnico comunale per adeguamento spazi scolastici. E’ stato già deliberato il relativo impegno di spesa ed è stato inviato il prospetto delle soluzioni proposte alla direzione didattica così da poter già avviare i lavori per arrivare puntuali all’appuntamento con la ripresa dell’anno scolastico.

19082020