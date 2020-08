SARONNO – “Abbiamo lavorato senza sosta, anche nel periodo estivo, per permettere ai nostri utenti di partire con la prossima stagione di corsi e attività il prima possibile e ovviamente in piena sicurezza con il massimo rispetto delle regole”. Sono le parole della numero uno di Saronno Servizi dilettantistica, Katia Mantovani, che presenta date d’inizio, scadenze, rinnovi e modalità di iscrizione per la stagione 2020-2021 della piscina comunale di via Miola.

Martedì primo settembre prenderà il via la nuova stagione di corsi per adulti di nuoto e acqua fitness (Hydrobiketriathlon Gag e Pilates) mentre lunedì 7 settembre saranno i bambini protagonisti dei corsi (che si terranno in vasca grande) a scendere in acqua. Per quanto riguarda le riconferme, per i corsi di nuoto adulti e acqua fitness, sono già aperte e sono possibili fino a venerdì 28 agosto mentre per i bambini e ragazzi la scadenza è venerdì 4 settembre. Sempre martedì primo settembre avranno inizio i corsi di acqua fitness in vasca piccola-water trekkinggestanti e Acquapole anche qui le riconferme sono possibili da oggi fino a venerdì 28 agosto. Per i corsi baby in vasca piccola la partenza sarà lunedì 21 settembre quindi le riconferme dovranno avvenire tra lunedì 14 e venerdì 18 settembre. Resta in stand by in attesa di nuove indicazioni il corso di acquaticità neonatale. Per tutte le nuove iscrizioni (corsi adulti e bambini) partiranno dal 7 settembre.

Tutte le informazioni sono ovviamente disponibili sul sito istituzionale e alla reception della piscina comunale. E’ disponibile anche un’aggiornata pagina Facebook. Resta ferma la possibilità per tutti i corsi e le attività di utilizzare il voucher maturato per il mancato utilizzo delle lezioni dell’anno scorso “annullate” a causa dell’emergenza Covid.

19082020