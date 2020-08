SARONNO – Incidente nella notte in via Miola a Saronno dove una Volkswagen Passat è uscita di strada finendo contro in palo della pubblica illuminazione. Era mezzanotte, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata anche una ambulanza della Croce rossa saronnese, assieme alla squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza la vettura incidentata, e che ha riportato danni notevoli, mentre il conducente, solo a bordo, se l’è cavata con solo qualche graffio.

Si tratta di un uomo di 46 anni, per il quale non è stato necessario il trasporto all’ospedale cittadino, è stato medicato direttamente sul posto. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. I militari dellì’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, l’automobilista avrebbe comunque fatto tutto da solo. La Passat è stata infine rimossa con il carro attrezzi. Da sistemare un cavo elettrico, finito a terra.

(foto: la scena dell’incidente ieri mattina)

19082020