Coronavirus, salgono a 5 i nuovi casi a Solaro

SOLARO – Salgono a cinque i casi di contagio Covid-19 a Solaro, mentre tre persone si trovano ora in sorveglianza attiva. Si tratta di cittadini di varie età, come diverse sono anche le probabili origini del contagio. Le autorità sanitarie stanno seguendo da vicino tutti i casi, mentre l’Amministrazione comunale e la polizia locale si occupano della verifica sulle misure di sorveglianza richieste.

Dice il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Purtroppo negli ultimi giorni, in differenti circostanze, si sono registrati alcuni nuovi casi di contagio che coinvolgono cittadini solaresi. Proprio in questo momento, le raccomandazioni di sempre e le indicazioni da seguire sono più valide che mai. Valgono per i luoghi a rischio assembramento ma anche quando ci si sente più al sicuro, il distanziamento sociale, i dispositivi di protezione personale e le massime attenzioni igieniche sono fondamentali per evitare il diffondersi del contagio. Sono consapevole che possa essere un impegno, ma dobbiamo continuare a seguire questi nuovi comportamenti per il bene di tutti”.

(foto archivio: a sinistra il sindaco di Solaro, Nilde Moretti)

22082020