Calcio, prima amichevole del Fbc Saronno: oggi arriva il Varese

SARONNO – Prima amichevole e si inizia subito con una partita importante per il Fbc Saronno (Prima categoria) che oggi ospita allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi il Varese appena approdato in serie D. Un test interessante per entrambe le squadre, che stanno muovendo i primi passi della preparazione stagionale e sono in cerca di amalgama.

“Non vedo l’ora – dice il tecnico saronnese Gianpaolo Chiodini – I primi allenamenti andati molto bene, c’è un poco di carico nelle gambe come è normale nella prima settimana, e qualcuno ha risentito di qualche indolenzimento. Ma dopo così tanto tempo lontani dal campo la voglia è tanta e i dolorino si sentono meno. Adesso sono rientrati tutti dalle vacanze, qualcuno arrivava dalla Spagna e non si è mai allenato con noi, in attesa dell’esito del test anti-covid”.

Fra i saronnesi, si dovrebbe assistere al debutto dell’albanese Gjonaj, uno dei pezzi forti del mercato estivo. Si gioca dalle 19, su ilSaronno diretta play by play dell’incontro che per le norme contro il coronavirus si gioca a porte chiuse.

(foto: l’allenatore saronnese, Gianpaolo Chiodini)

27082020