Calcio Promozione, all’Universal Solaro mister Cernivivo in bilico

SOLARO – Ore contate per l’allenatore Antonio Cernivivo, ex Saronno, sulla panchina dell’Universal Solaro: dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l’Olimpia ed alla luce dell’ultimo posto in classifica, la società solarese si appresta ad un cambio in panchina, che potrebbe essere annunciato ufficialmente già nella giornata odierna. Ad annunciare l’imminente passaggio di consegne, sarebbe già stato individuato il sostituto, è il sito specializzato nel calcio locale, www.paolozerbi.com.

Per l’Universal un avvio di annata particolarmente difficile, a causa anche delle molte assenze ed anche un pizzico di sfortuna, con risultati al di sotto anche delle prestazioni, non sempre negative, della squadra sul campo di gioco. Assieme ad un nuovo mister, sarebbero in arrivo pure alcuni rinforzi a livello di organico, con un rafforzamento della rosa praticamente in tutti i reparti per raggiungere l’obiettivo della salvezza.

(foto archivio: mister Antonio Cernivivo quando era sulla panchina del Fbc Saronno, qualche stagione fa)

23112021