SARONNO – Pubblichiamo la nota di Vivicislago in merito alle rinunce delle deleghe di Cristiano Fagioli.

In questi giorni si è consumato l’ennesimo atto della maggioranza “Cartabia Sindaco”, che nei numeri non esiste più, e che condanna Cislago a toccare, definitivamente, il fondo.

Dopo aver perso tre assessori e un consigliere, mentre il Sindaco Cartabia nominava l’ennesimo componente di giunta esterno non eletto dai cittadini, anche il consigliere Fagioli ha rimesso le deleghe denunciando la deriva autoritaria della giunta Cartabia, e la Consigliera Broli ha rimarcato con sempre più decisione il suo allontanamento dal gruppo di maggioranza.

Se il primo cittadino fa finta di nulla, e con i pochi rimasti al suo fianco continua la sua sceneggiata, noi gli vogliamo ricordare che la politica che il nostro paese merita, è altro.

È professionalità, ascolto, serietà, capacità e competenze al servizio dei cittadini e della comunità. Altrimenti, il risultato è quello di sempre: situazioni grottesche e riunioni senza senso, come quella con le Associazioni di Cislago alla quale abbiamo partecipato ieri, dove l’Assessora allo Sport e ai Rapporti con le Associazioni ha chiesto di essere esonerata dal parlare, la new entry all’Istruzione in un angolo triste e inosservato e un Sindaco, che ancora non ha capito quale dovesse essere il senso dell’incontro, e che ha dato prova, ancora una volta, dei suoi evidenti limiti, della sua arroganza e della reiterata incapacità politica.

Il tempo é galantuomo e sta mostrando il vero volto di un sindaco e di una giunta arrabattata, incapace di dare risposte ai problemi dei cittadini e del nostro paese, e la fine della sua triste favola amministrativa.

Sipario.