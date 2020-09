CERIANO LAGHETTO – Sarà l’autopsia, richiesta dal pubblico ministero, Francesco Pizzato a chiarire le cause della morte di Luigi Claudio Campi 46enne di Ceriano Laghetto vittima di un incidente sul lavoro.

Il cerianese è caduto nella vasca di una centrale idroelettrica ad Allein (Aosta) lungo il torrente Artanavaz. Il cerianese, dipendente di un’azienda lombarda non era al primo progetto nella centrale di proprietà di una cooperativa valdostana. Avrebbe dovuto eseguire pulizia della griglia della vasca di carico e scarico vuota. Ad un tratto però, per cause solo da accertare, è caduto da un’altezza di circa dieci metri. Oltre alla caduta nel vuoto l’uomo è stato colpo anche alcuni attrezzi. Dell’infortunio si è accorto un tecnico della centrale che ha dato l’allarme. Sono arrivati i soccorritori ma purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare. Sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo con il sostituto procuratore avviando le indagini.

(foto archivio)

04092020