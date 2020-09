SARONNO – Un autografo con dedica alle “Bimbe di Fagio”, la pagina Instagram di satira politica saronnese – così Renzi omaggia la comicità dei meme a sfondo politico.

Durante la serata di ieri, la pagina Instagram ha postato una “Instagram story” – le popolari immagini che scompaiono dopo 24 ore su Instagram – chiedendo ad Ambrogio Mantegazza, Francesco Banfi e Pierluigi Gilli un libro autografo di Matteo Renzi, con dedica – senza far mancare un tag anche del senatore.

Francesco Banfi ha risposto alla “story” con una dubbiosa promessa: “vediamo come fare!”. Ebbene, sono riusciti. Il libro sul cui frontespizio compare la firma del senatore è “La Mossa del Cavallo”, che raccoglie le riflessioni di Matteo Renzi riguardo all’epoca post-Covid, per il rilancio del Paese – temi trattati anche durante l’incontro di ieri sera in quella chiacchierata tra Matteo Renzi e il giornalista Paolo Del Debbio sul palco del Giuditta Pasta.

Poco lontano dalla sigla, la dedica: “Alle Bimbe di Fagio”.

(In foto: la dedica alle “Bimbe di Fagio” da parte del senatore Matteo Renzi).

10092020